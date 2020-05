Fecha Batalhão resulta em 14 prisões e apreensões de maconha e veículos

Operação Fecha Batalhão da Polícia Militar abrangeu os 12 municípios da base de Araxá no dia 28 de maio, contado com o todo efetivo operacional e administrativo.

A operação teve por objetivo a manutenção da ordem pública com o desenvolvimento de ações/operações preventivas e/ou repressivas, combatendo a prática de infrações penais; interceptação de criminosos e transporte ilegal de objetos ilícitos, como armas de fogo, materiais provenientes de contrabandos e descaminhos, substâncias entorpecentes e outros; fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito, bem como redução o número de acidentes de trânsito; cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão referentes ao envolvimento com o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, muitos deles, oriundos de investigações e denúncias feitas através do Disque-denúncia 181.

Além dos aspectos preventivos e de investigação, a operação Fecha Batalhão apresentou os seguintes resultados operacionais: 96 operações realizadas; seis mandados de busca e apreensão cumpridos; 469 veículos abordados; 13 veículos apreendidos; 587 pessoas abordadas; 14 pessoas presas/apreendidas; 20 buchas de maconha apreendidas; seis tabletes de maconha apreendidos; 1,33 quilos de maconha apreendida.