Feira Popular do Livro abre espaço para exposição de escritores de Araxá

Araxá recebe, até 30 de setembro, a Feira Popular do Livro, instalada em uma tenda montada na Praça Governador Valadares, com funcionamento todos os dias, das 8h às 20h. São mais de 2.000 títulos, de 30 editoras, com temas como culinária, filosofia, literatura brasileira e estrangeira, autoajuda, entre outros. Os descontos chegam a até 70%.

Com o apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), como contrapartida a feira itinerante vai doar 100 exemplares para a Biblioteca Pública Municipal “Viriato Corrêa”. Durante os dias de permanência na cidade, a feira também oferece espaço para que escritores de Araxá possam expor suas obras.

“Convidar os escritores para participar da feira é uma forma de valorizar a literatura local. Já a doação dos exemplares para a Biblioteca Pública Municipal busca incentivar a leitura e fazer com que a cidade tenha mais títulos e opções de livros disponíveis para toda a população”, destaca o organizador da feira, Carlos Kataoka.