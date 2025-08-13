Abre e fecha: confira os serviços da Prefeitura de Araxá durante o feriado de Nossa Senhora da Abadia

Confira como ficará o funcionamento dos órgãos municipais durante o feriado prolongado de Nossa Senhora da Abadia, entre os dias 15 e 17 de agosto.

Prefeitura, secretarias e autarquias

A Prefeitura de Araxá informa que as repartições públicas municipais, secretarias e autarquias estarão fechadas de 15 a 17 de agosto. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 18.



Saúde

* UPA e AMEs (Unileste e Uninorte): atendimento 24 horas, todos os dias.

* UBSs e ESFs: fechadas de sexta a domingo, com retorno na segunda-feira.

Serviços Urbanos

* Coleta de lixo: não funciona nesta sexta e domingo. Funcionamento normal no sábado.

* Limpeza urbana: não funciona no feriado e retorna na segunda-feira.

* Iluminação pública: sem atendimentos durante o feriado.

* Tapa-buracos: não funciona nesta sexta-feira, retornando na segunda.



Segurança Pública

* Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone 199.

* Guarda Patrimonial: atendimento 24 horas.

* Settrans: funcionamento diário, das 7h à meia-noite.

Museus

* Sexta-feira: das 8h às 12h

* Sábado: das 9h às 15h

* Domingo: das 8h às 12h



Parque do Cristo

Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.