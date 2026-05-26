Inscrições para etapa da CiMTB em Araxá terminam nesta terça-feira

Atletas interessados em participar da etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) têm até esta terça-feira (26) para garantir presença na competição. O prazo de inscrição se encerra às 23h59, com número limitado de vagas em todas as categorias.

A segunda etapa do circuito será realizada entre os dias 29 e 31 de maio, no Grande Hotel Termas de Araxá, com provas que prometem movimentar o cenário esportivo da cidade. A programação inclui disputas de mountain bike e corrida de montanha, concentradas no tradicional Complexo do Barreiro.

A expectativa da organização é reunir mais de mil atletas, vindos de diversas regiões do país, consolidando Araxá como um dos principais destinos do esporte outdoor no Brasil.

Para participar da competição, os atletas devem se inscrever pela plataforma da Sympla, parceira oficial da CiMTB nesta temporada. O acesso também pode ser feito pelo site oficial da competição, na aba “Faça Sua Inscrição”.

Com a proximidade do encerramento, a recomendação é que os interessados se antecipem para não perder a oportunidade de competir em uma das etapas mais tradicionais do calendário nacional.

A etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB) chega ainda mais completa em 2026, reunindo esporte, entretenimento e tradição em um dos principais eventos do calendário nacional. Ao todo, são mais de 60 categorias disponíveis, distribuídas em três modalidades: Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) e Maratona (XCM).

A competição será realizada entre os dias 29 e 31 de maio, no Grande Hotel Termas de Araxá, dentro do Complexo do Barreiro, que novamente será palco das disputas.

Cada modalidade acontece em um dia específico, permitindo que os atletas escolham participar de uma ou até de todas as provas. O Short Track abre a programação na tarde de sexta-feira (29). No sábado (30), é a vez do Cross Country Olímpico, enquanto a Maratona encerra a competição no domingo (31). A lista completa das 62 categorias pode ser consultada no site oficial da competição.

Trail Run retorna e amplia programação esportiva

Atendendo a pedidos do público, a CiMTB volta a incluir a corrida de montanha em sua programação. A Trail Run PAGE CiMTB 2026 será realizada na manhã de domingo (31), com largada às 9h30, logo após as provas da Maratona no mountain bike.

A corrida contará com percursos de 5 km e 10 km, além da Corrida Kids, marcada para as 11h, em um circuito exclusivo para crianças de 4 a 13 anos. Para participar, os atletas devem realizar inscrição e doar 2 kg de alimento não perecível na retirada do kit, podendo substituir por uma contribuição via PIX no valor de R$ 15. Os 100 primeiros inscritos receberão camiseta de participação.

Programação musical agita o público no Palco McCain

Além das disputas esportivas, o evento contará com uma programação cultural diversificada, com apresentações musicais nos três dias de evento. Bandas locais irão animar o público no Palco McCain, montado no próprio complexo.

Na sexta-feira (29), às 18h, sobe ao palco a banda Latitude 19. No sábado (30), as atrações começam às 16h com Jumbo, seguida por Tio Sam, às 18h, e Maria Fumaça, às 20h. Já no domingo (31), as apresentações ficam por conta de Bendz, às 11h30, e Vinith, às 14h.

Evento reforça tradição e relevância internacional

Com 23 edições realizadas em Araxá, a CiMTB se consolida como um dos eventos mais importantes do mountain bike no Brasil e no mundo. Criada em 1996, a competição passou a contar pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) em 2004 e tem sido seletiva para diversas edições dos Jogos Olímpicos, incluindo os ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024, além de já pontuar para Los Angeles 2028.

Nos últimos anos, a competição ampliou ainda mais sua relevância internacional, com a realização de etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil e, especialmente, em Araxá, consolidando o município como referência global na modalidade.