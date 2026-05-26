Prisão por tráfico de drogas é registrada no bairro Alvorada

Na madrugada de hoje (26), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de duas pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas, em Araxá. De acordo com a ocorrência, por volta da meia-noite, durante patrulhamento pela avenida Maria Guimarães Faria, no bairro Alvorada, os militares visualizaram um homem e uma mulher em atitude suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante as buscas, os policiais localizaram nove pedras de crack, além de uma porção maior da mesma substância e uma quantia em dinheiro, que, segundo a polícia, pode estar relacionada à atividade de tráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, de 45 anos, e à mulher, de 38 anos. Ambos foram conduzidos ao delegado de plantão para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas da população como ferramenta essencial no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município.