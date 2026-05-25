Sala Mineira do Empreendedor promove mutirão para auxiliar microempreendedores na entrega da Declaração Anual do MEI

Os microempreendedores individuais de Araxá têm até o dia 31 de maio para realizar a entrega da Declaração Anual do MEI referente ao faturamento de 2025. Para auxiliar quem ainda não regularizou a situação, a Sala Mineira do Empreendedor promove, entre os dias 25 e 29 de maio, a “Semana do MEI”, com atendimento e orientação aos empreendedores.

Durante toda a próxima semana, a equipe estará mobilizada para atender quem ainda não fez a declaração. A expectativa, seguindo a tendência registrada nos últimos anos, é de aumento na procura pelos atendimentos nos últimos dias.

O agente de desenvolvimento da Sala Mineira do Empreendedor, Stevan Gonzalez, alerta que o empreendedor que deixar de fazer a declaração dentro do prazo pode enfrentar problemas futuros. “Quem não fizer a declaração pode receber multa e até correr o risco de perder o enquadramento como MEI. Para o atendimento, é necessário apresentar o CNPJ e informar o valor do faturamento anual. Mesmo as pessoas que estiverem com guias em aberto precisam realizar o procedimento”, ressalta.

Além do suporte para entrega da declaração, a programação contará com uma consultoria gratuita nos dias 27 e 28 de maio, quarta e quinta-feira. Durante os dois dias, os microempreendedores poderão receber orientações sobre organização financeira, separação das contas pessoais e jurídicas, acesso a crédito e mudanças relacionadas à reforma tributária.

O horário de atendimento da Sala Mineira Mineira é das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, na R. Dr. Edmar Cunha, 260 – Santa Terezinha. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (34) 99900-3357 ou pelo telefone (34) 3662-3357.

Serviço

Semana do MEI – Mutirão para envio da Declaração Anual de Faturamento

De 25 a 29 de maio – segunda a sexta-feira

Horário: 8h30 às 12h e das 14h às 17h

Consultoria para microempreendedores nos dias 27 e 28 (quarta e quinta-feira)

Local: Sala Mineira do Empreendedor – R. Dr. Edmar Cunha, 260 – Santa Terezinha