Programa Miguelim realiza nova entrega de óculos para estudantes da rede pública em Araxá

A Prefeitura de Araxá realizou a quarta entrega de óculos do Programa Miguelim, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação, na tarde desta segunda-feira (25). A ação aconteceu na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura e beneficiou 20 alunos da rede municipal.

Com esta nova etapa, o programa já soma 81 óculos entregues desde o início do projeto. A meta é que 167 entregas sejam realizadas para estudantes de Araxá até o fim do primeiro ciclo do projeto, previsto para setembro.

Entre as unidades de ensino com alunos contemplados nesta etapa estão os Cemeis Magdalena Lemos, Querobina Gomes Borges e Lucas Teixeira; às escolas municipais Agar de Fonseca e Silva, Padre João Botelho e Professora Auxiliadora Paiva; e a Escola de Aplicação Lélia Guimarães.

O Programa Miguelim atende estudantes que passaram por avaliação oftalmológica e apresentaram necessidade do uso de óculos. O objetivo é contribuir para a saúde visual das crianças e adolescentes, melhorando também o desempenho escolar e a qualidade de vida dos alunos atendidos.

A referência técnica da Saúde da Criança e do Adolescente, Mônica Aparecida de Faria, destaca a importância do acompanhamento realizado pelo município. “A saúde visual influencia diretamente no aprendizado e no desenvolvimento das crianças. Muitas vezes, o aluno apresenta dificuldade na escola sem saber que possui algum problema de visão. Esse programa permite identificar essas necessidades e garantir o acesso aos óculos para quem precisa. Ainda estamos na fase de realização de consultas neste primeiro ciclo, com possibilidade de novas triagens”, afirma.

O prefeito Robson Magela ressalta que o projeto representa investimento na educação e no futuro das crianças. “É uma ação que une saúde e educação em benefício dos nossos estudantes. Estamos garantindo mais qualidade de vida, inclusão e melhores condições de aprendizado para essas crianças e adolescentes”, destaca.