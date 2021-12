Festival Paralímpico movimenta fim de semana em Araxá

Alegria, diversão e inclusão. Para expandir a prática esportiva para crianças e adolescentes com ou sem deficiência, Araxá foi uma das 70 cidades selecionadas para receber o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021.

O evento aconteceu no sábado (4), na Praça da Juventude, e contou com mais de 150 participantes com idades entre 8 e 17 anos. Foram três modalidades esportivas: atletismo, bocha e goalball.

A programação iniciou às 8h30 e aconteceu simultaneamente nos municípios selecionados. Araxá foi uma das 10 cidades de Minas Gerais escolhidas para sediar o evento.

“É uma enorme conquista para a nossa cidade e para os nossos jovens, esse é apenas um evento entre muitos que a Prefeitura de Araxá irá apoiar. Nosso foco é cuidar das pessoas, e por meio do esporte, de forma inclusiva, podemos transformar e mudar a vida dessas crianças e adolescentes”, destaca o prefeito Robson Magela.

O festival reuniu crianças e adolescentes com deficiência física, visual e intelectual, além de jovens sem deficiência, praticantes ou não de esportes paralímpicos.

“É muito bom ver a inserção desses jovens a essa realidade diferente: a modalidade paralímpica. Iniciativas como esta servem para mostrar que todos são capazes de realizar algum tipo de atividade e que as limitações não podem impedir a prática esportiva”, ressalta o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé).

O evento foi uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, sob a coordenação da Assessoria Municipal de Esportes Especializados. Os participantes vivenciaram todas as três modalidades em sistema de rodízio, com meia hora em cada atividade. O suporte de logística e organização foi realizado por profissionais de educação física e por 50 voluntários.

“Nós precisamos de investimento e apoio, precisamos de ter oportunidade no meio da sociedade. Estamos muito felizes com essa iniciativa de divulgação e propagação do esporte, da saúde e da socialização”, destaca o atleta paralímpico Bruno Fernando.