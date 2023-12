FestNatal anuncia Gian & Giovani e espetáculo infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo

Grandes apresentações prometem movimentar o Expominas Araxá até o dia 23

O mistério finalmente terminou. Na noite desta terça-feira (12) o FestNatal anunciou a atração surpresa desta edição. A dupla Gian & Giovani se apresenta no palco do festival no próximo dia 18, véspera do feriado do aniversário de Araxá. “Mais uma vez queremos presentear a cidade com um grande espetáculo. Um show especial com um dos principais nomes do sertanejo para mais uma vez comemorarmos a alegria de sermos araxaenses e de vivermos nessa terra abençoada”, diz Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

A história de sucesso da dupla Gian & Giovani, que é uma das mais consagradas do Brasil, começou em Franca, interior de São Paulo, quando os irmãos Aparecido e Marcelo, ainda crianças, tocavam violão escondido do pai. A brincadeira foi ficando séria.

O primeiro grande sucesso da dupla foi “Amante Anônimo”, seguindo por “Espuma de Cerveja”, “Você em Minha Vida”, entre outras, garantindo a presença de Gian & Giovani nas paradas de sucesso do Brasil. No segundo LP, a dupla Gian & Giovani alcançou a vendagem de, aproximadamente, 400 mil cópias. A música “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer” ganhou vários prêmios. O último trabalho foi uma homenagem a música sertaneja e a dupla João Mineiro e Marciano com 30 sucessos que marcaram as gerações passadas.

O show no FestNatal será um encontro entre o presente e o passado e também entre o público de Araxá e uma das duplas mais queridas do país.

Encantamento e diversão

Outra atração que promete surpreender o público é a montagem Sítio do Pica Pau Amarelo de Natal que será apresentada na próxima quinta-feira (14) a partir de 20h. A história imagina como seria se todos os relógios do mundo parassem e Papai Noel fosse sequestrado na véspera do Natal. Um problemão para ser resolvido pela boneca Emília e por toda a turma do Sítio do Picapau Amarelo. “O Sítio é uma obra eterna, primeiro porque fez muito sucesso e, segundo, porque os temas são atuais até hoje. É tudo isso, mas a grande sacada do Sítio do Pica Pau Amarelo são os personagens fantásticos que chamam atenção das crianças geração a geração”, diz Diego Benicá, diretor da Copas Produção.

Ainda segundo Benicá, a apresentação em um festival natalino dá sentido ao espetáculo montado especialmente para esta época. “Natal tem esse clima de encantamento e de família e o Sítio fala muito sobre isso. Tenho certeza de que todos vão se encantar”, aposta.

A quarta-feira no FestNatal

A quarta-feira (13) promete no FestNatal Araxá. Papai Noel abre sua casinha a partir das 19h e vale a pena chegar cedo para aproveitar logo ao lado, no Espaço Sicoob Crediara, a oficina de flauta em PVC (Lei de Incentivo à Cultura). “As crianças vão aprender a fazer e a tocar uma flauta em PVC sem precisar ler partituras. Quem participa das oficinas normalmente se torna multiplicador e isso me dá uma sensação boa de estar cumprindo uma missão junto à música”, diz o oficineiro Julio César de Vasconcelos.

As crianças continuam em destaque no palco central. A partir das 21h, a Banda Lira Santo Antônio (Lei de Incentivo à Cultura) traz sua história e sua identidade para o FestNatal. “A Corporação Musical Lira Santo Antônio atualmente é formada por 30 músicos, entre homens e mulheres, com faixa etária de 13 a 60 anos, predominantemente jovens. Fazemos concertos com repertório bastante variado, que vai desde o tradicional dobrado até as canções populares nacionais e internacionais”, ressalta o maestro Raphael Russo Borsatto.

Nos últimos dez anos a Banda Lira realizou mais de 150 concertos em 25 cidades do interior de Minas Gerais e também na capital Belo Horizonte. “Para o FestNatal vamos trazer no repertório dobrados (músicas tradicionais da bandas marciais), baião, sambas, rock, pop nacional e internacional”, adianta.

A programação extra apresenta o talento de Haroldo Júnior. Apaixonado pela música, Haroldo é um cantor e compositor sertanejo com mais de 100 músicas autorais e brinda o público com grandes interpretações. “Estou muito feliz de voltar ao FestNatal. Será um show muito animado com músicas que vão desde o sertanejo raiz ao sertanejo dos anos 90, 2000 e também algumas dançantes”, diz.

A noite será encerrada com o show de The New Tons (Programação Extra). A banda de rock clássico araxaense é formada por Nilton Neto nos vocais e nos teclados, Vinícius Moura nos vocais e na guitarra, Ulisses Ângelo no contrabaixo e Daniela Araújo na bateria. “Nossa banda traz o que há de melhor dos anos 70, 80 e 90, trazendo muita nostalgia e muita alegria para o público que nos acompanha e sempre canta junto com a gente”, diz Nilton Neto. “Para nós tocar no FestNatal Araxá será um divisor de águas. Sempre foi um objetivo comum”, destaca.

Muita dança

A terça-feira (12) manteve o ritmo do início da semana no FestNatal Araxá. O palco principal contou com o talento das escolas de dança do Instituto Movart, Danse, Styl Company, Balleto e Centro de Danças Kathak. “Estar no palco de um festival da grandeza do FestNatal é sempre engrandecedor para as nossas alunas. Fazemos questão de participar e trazer o melhor do nosso trabalho desenvolvido ao longo do ano”, conta Ana Claudia Silva Fernandes (Santinha), diretora da companhia de dança CDK.

Programação

13/12 QUARTA-FEIRA

19h – Haroldo Jr

19h – Casinha do Papai Noel

20h – Banda Lira Santo Antônio

22h30 – The New Tons

14/12 QUINTA-FEIRA

19h – Casinha do Papai Noel

20h – Peça teatral “Sítio do Pica Pau Amarelo Especial de Natal”

21h30 – Banda Lótus

22h30 – Samba Quente

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br