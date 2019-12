FestNatal Araxá: 16 mil pessoas passaram pelo Expominas no fim de semana

Quem foi ao Expominas neste fim de semana pôde viver a magia do Natal. Em um cenário jamais visto em Araxá, atividades culturais e lúdicas para todas as idades envolveram um público que, segundo a organização, passou de 16 mil pessoas. “As pessoas que aceitaram nosso convite e vieram ao Expominas se surpreenderam com o que estamos oferecendo este ano. É um espaço de sete mil metros quadrados em que toda nossa equipe se dedica para fazer com que tenha mesmo todo esse clima de Natal”, ressalta Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.



Foram dias intensos com atrações locais, nacionais e internacionais, além da chegada do Papai Noel. Houve quem viesse todos os dias. “Viemos na sexta pra ver a chegada do Papai Noel e acabou que as crianças gostaram tanto que voltamos nos outros dias. A estrutura tá muito boa, fora banheiros organizados e uma área de alimentação muito boa”, diz a aposentada Ângela Salgado.



Neste domingo (15) o palco do FestNatal Araxá recebeu o violeiro João Lima. Apaixonado pelo instrumento que toca desde a adolescência, ele mostrou um repertório que emocionou os presentes. “O FestNatal Araxá dá oportunidade para todo mundo, mas em especial para o músico da terra. Fora isso traz música de todos os gêneros, atende todos os gostos”, analisa.



A noite também teve o Espetáculo OPA Rock, da Orquestra Popular de Araxá. Enquanto assiste às apresentações a plateia tem ao lado das mesas e cadeiras muitas opções gastronômicas. “Tá muito bom. Já comemos um churrasquinho, batata frita agora é só aguardar o próximo show que a gente veio para ver”, diz o industriário Moacir Almeida.



Moacir e outras milhares de pessoas acompanharam atentas ao reencontro entre o guitarrista Igor Prado e o organista austríaco Raphael Wressnig, que lançaram juntos o álbum “The Soul Connection” em 2016. “Cada vez é uma sensação diferente porque nesta parceria a gente traz uma música que não é tão popular e é bonito ver como o povo aceita. Isso é ir na contramão do que acontece culturalmente no nosso país. Só agrega”, diz Igor, que fez questão de elogiar as mudanças do festival esse ano. “Acho que é meu quinto ano aqui, vi o festival crescendo e fiquei muito feliz com o visual este ano, com a nova localização e o som, maravilhoso”, disse.



Mesmo com a arena recheada de atrações, a movimentação também foi intensa no pavilhão. Rodeando a praça do Papai Noel estão oficinas de desenho e massinhas, pintura em rosto, além de uma grande exposição com o trabalho de dezenas de escolas e entidades. “Um espaço bem legal para a família curtir. Pretendo voltar”, diz a farmacêutica Manoela de Souza.



A praça do Papai Noel viveu mais um dia de grande movimento. Um cenário deslumbrante, com árvores, neve, pinguins e ursos encanta as crianças que esperam pela oportunidade de conversar por alguns minutos com o “bom velhinho”. Este ano o horário de atendimento do Papai Noel foi ampliado: vai de 19h às 23h. “Estou esperando todas as crianças de Araxá e da região. Venham dar um abraço no Papai Noel e me entregar a sua cartinha”, convida.



Apresentação Cênica

Nos últimos dias personagens de “O Quebra Nozes”, obra de E. T. A. Hoffmann tomaram as ruas da cidade. A apresentação da Companhia Valentina trouxe para perto do público um dos grandes clássicos dos contos natalinos. “O Quebra Nozes conta a história da menina Mary que ganha um bonequinho quebra-nozes de Natal e numa noite mágica ela tem um sonho ou uma vivência de que ratos invadem o quarto dela e começam a batalhar com o bonequinho dela”, explica a atriz Luciana Antunes.



Quatro personagens da história ganharam vida nas apresentações. “É um trabalho minucioso e a gente só tem a agradecer o FestNatal pela oportunidade de mostrarmos isso para todos, nesta cidade que foi onde nasceu a companhia Valentina”, ressalta Ângela.



Sábado (14)

O som era ouvido de longe. Por onde passava o grupo BêJazz on the Street, de Araxá, chamava a atenção. Uma rodinha aqui, muitos vídeos nos celulares e houve quem dançasse junto. “Fiquei animada. Essas músicas natalinas nessas versões ficaram muito animadas e o som deles é muito bom”, diz a estudante Mayra Alvim.



Circulando em todos os ambientes a psicóloga Lunara Melo Valeriano, que usa uma cadeira de rodas para se locomover, elogiou a acessibilidade do evento. “Esse espaço nos proporcionou uma mobilidade maior, é maior, sem degraus. Vim para mapear o lugar e terça-feira vamos estar aqui novamente”, diz.



O encantamento de Lunara é semelhante ao dos que estiveram presentes na apresentaçãoda Orquestra Popular do Cerrado, de Uberlândia, que tocou clássicos nacionais e internacionais. O musicista Caio Mesquita encerrou a noite no palco principal. Uma apresentação considerada pelos presentes como impecável. Caio ganhou notoriedade nacional depois de participar do programa Raul Gil e ser elogiado pelas apresentações no sax. “Tenho um histórico de trabalhos natalinos e de músicas religiosas que eu já fiz. Um evento como este, tão bem estruturado eu já me sinto em casa”, diz.



A chegada do Papai Noel

Papai Noel chegou nesta sexta-feira (13) em meio a magia da Caravana de Natal da Coca-Cola. Pelas ruas os caminhões levaram o encantamento do período a quem esperou a passagem. No percurso, muitos acenos e momentos emocionantes. No bairro Urciano Lemos, o bom velhinho parou a carreta por alguns minutos para abraçar uma idosa que o esperava em uma cadeira de rodas. Na praça da Avenida Antônio Carlos centenas de pessoas esperaram por ele. “Quero ver o Papai Noel que traz presente pra gente”, diz Mariana Oliveira, de 7 anos.



A chegada ao Expominas teve clima de grande show. Uma multidão tomou o estacionamento. Era tanta gente que Papai Noel teve que descer do caminhão cercado por seguranças e seguiu direto para sua poltrona, onde recebeu centenas de crianças. “Pedi uma boneca. Ela é grande e dá pra gente trocar de fralda”, diz Ana Leticia, de 6 anos.



Programação

SEGUNDA-FEIRA (16)



Expominas

Festival de dança

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes