FestNatal Araxá terá programação online e novidades; anuncia organização

O FestNatal Araxá vai manter a tradição de levar arte e uma mensagem de alegria e paz no período mais mágico do ano. A confirmação foi dada pela presidente da Fundação Cultural Acia, Elisa Borges Viana da Costa Baião Macedo, durante a solenidade de lançamento, realizada nesta sexta (4) no salão Ouro Preto do Tauá Grande Hotel.



O evento para convidados seguiu as regras impostas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá e tornou públicas as atrações e adaptações realizadas para a edição de 2020, em função da pandemia. “Tudo foi planejado com muito carinho para que impactasse, para que pudesse trazer uma mensagem de paz e, nestes tempos difíceis em que estamos vivendo, termos juntos a oportunidade de vivenciar o que a cultura faz de melhor: entreter, emocionar, trazer reflexões e arrepios, fazer a gente pensar num mundo melhor. Mais do que isso: nossa equipe do FestNatal Araxá acredita que a cultura também sara, também cura, é remédio para alma”, ressaltou Elisa.



A programação conta com dez lives, entre os dias 12 e 21 de dezembro. Serão quatro horas diárias de atrações musicais, dança, teatro, espaço para a religiosidade e, lógico, com a presença de Papai Noel. O bom velhinho vai se adaptar aos novos tempos, participando de encontros virtuais com as crianças, respondendo virtualmente as cartas e apresentando uma aventura inédita, direto da casa dele. “Foi um grande desafio adaptar um festival da magnitude do FestNatal para os novos tempos, mas tenho certeza, vamos fazer história, construir novos paradigmas. Somadas a essas ações teremos ainda uma campanha solidaria, o lançamento de um livro infantil temático e a exposição Minhas Histórias, que vai espalhar tecnologia e emoção pela cidade”, diz.



Atrações

O FestNatal Araxá vai manter a tradição de ser palco para grandes nomes das artes no país e também para aqueles que estão começando. “Nós temos consciência de que somos, por exemplo, o principal palco para os artistas da terra e nos sentimos muito felizes em saber que a maioria dos talentos locais já passou pela nossa arena, neste ano passarão pelas nossas telas. Daqui muitos seguiram voos altos, conquistaram o Brasil e o mundo. Muita gente estreou aqui. Muita gente pisou num grande palco pela primeira vez neste festival. Muita gente, assim como nós, espera o fim do ano para poder participar. Esse é o nosso papel. A gente acredita, de verdade, que abrindo espaço para a diversidade da nossa cultura a gente consegue transformar, a gente consegue ir além, fazer a diferença e o mais importante: levar alegria e otimismo a todos”, destaca Elisa.



Entre os nomes já confirmados para esta edição estão Diego Figueredo e Toquinho, Renato Teixeira, Orquesta de Ouro Preto, Emilio e Eduardo, Mariana Rios, entre outros. A programação completa com data e horário das atrações será divulgada na próxima semana.





Como participar

As transmissões das lives do FestNatal Araxá serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar (ou clicar) o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação é gratuita. O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal.



SERVIÇO

FestNatal Ano XII Pronac 203669

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube



Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br