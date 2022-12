FestNatal começa nesta sexta (9) com chegada do Papai Noel; confira a programação

Chegou a hora! O FestNatal Araxá começa nesta sexta-feira (9) recheado de atrações culturais, opções gastronômicas, muita diversão e, lógico, Papai Noel. O “bom velhinho” chega à cidade a partir de 19h, juntamente com a Caravana de Natal da Coca-Cola. Será uma noite especial. Acompanhado dos personagens da turma da Kika no Cerrado, vindos especialmente do Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM, Papai Noel vai percorrer as principais ruas e avenidas da cidade até chegar ao Expominas, onde será recepcionado por centenas de crianças em uma noite especial.

Os portões do Expominas Araxá estarão abertos a partir de 19h para que todos possam conhecer a casinha do Papai Noel em primeira mão e se divertir com bonecos gigantes em meio a uma linda decoração que merece muitas fotos. A animação está garantida com uma série de atividades culturais, oficinas, brinquedos infláveis e opções gastronômicas, na praça de alimentação.

A recepção ao Papai Noel ocorre por volta de 21 horas. Em carta endereçada à presidente da Fundação Acia, Elisa Baião Macêdo, e destinada a todas as crianças de Araxá e da região, o bom velhinho disse que quer ver todos por lá nesta sexta (9). “Depois de um período sem poder encontrar com vocês, por causa da pandemia, estou com muitas saudades e, por isso, quero todos na minha chegada”, escreveu. “Ajudei meus duendes a preparar muitas atividades legais e também quero receber as cartinhas e conversar com todos”, completou.

Após a chegada do Papai Noel, a abertura oficial do FestNatal Araxá 2022 está marcada para 21h30. Na sequência, o Centro De Danças Kathak (CDK) apresenta no palco principal o espetáculo “The Fairy Doll”, um ballet composto por Josef Bayer e que se passa numa loja de brinquedos. Na peça, estão presentes bonecas de várias nacionalidades como a chinesa, japonesa, francesa, espanhola e russa e, claro, a Fada Boneca, que dança um gracioso Pas de Trois.

Oficina

A partir desta sexta (9) quem também promete divertir e encantar os participantes do FestNatal Araxá é o artista plástico Ton Lima. Em uma oficina especial ele vai ensinar a arte dos desenhos grafitados, que expressam narrativas da cidade e questões relacionadas à realidade social, além de reflexões expressas por meio de cores, formas e detalhes.

As oficinas de Graffiti serão realizadas até domingo (11), sempre de 19h às 22h. A inscrição é online e o link você encontra nas redes sociais do evento (@festnatalaraxa).

Programação do fim de semana

09/12 – SEXTA

19h – Caravana de Natal da Coca-Cola

21h – Chegada do Papai Noel

21h30 – Abertura Oficial

22h – CDK – The Fairy Doll

10/12 – SÁBADO

21h30 – Diego Figueiredo Trio

23h – Tim Maia Cover

11/12 – DOMINGO

20h – Bêjazz On The Street

21h30 – João Lima – Um Violeiro Toca

22h10 – Mama Jamma

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 9 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. A programação completa será divulgada em breve.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio da Bem Brasil, Mart Minas, Zema, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Prefeitura Municipal de Araxá e TV Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 9 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br