FestNatal: Gian & Giovani fazem apresentação gratuita nesta segunda (18) no Expominas

Uma das duplas sertanejas mais queridas do público já está a caminho de Araxá. Gian & Giovani (Programação Extra) fazem nesta segunda (18) no Expominas uma apresentação gratuita, dentro da programação do FestNatal. O show na véspera das comemorações do aniversário de Araxá é um presente para a cidade, que completa 158 anos nesta terça (19). “Planejamos um momento especial para que toda a comunidade de Araxá possa estar junta nesta data tão significativa. O show começa às 22h30, mas, a partir de 19h, já teremos uma série de atividades culturais para todos aproveitarem”, diz Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

A dupla está entusiasmada com o momento. “Voltar a Araxá nesta data especial que é a véspera do aniversário da cidade é muito especial para nós também. Parabéns, Araxá e contem conosco para animar a festa”, diz Gian.

A apresentação promete surpreender o público. Gian & Giovani apostam em um momento com as músicas que marcaram a carreira e a animação característica da dupla. “Vamos fazer um show especial com os grandes sucessos da nossa carreira, aquelas músicas que a população de Araxá conhece e canta. Vai ser um show especial”, antecipa Giovani.

Dia especial

A casinha do Papai Noel abre às 19h e as crianças podem aproveitar o momento de interação com o Bom Velhinho para participar de oficinas no espaço Sicoob Crediara (Lei de Incentivo à Cultura). Várias atividades infantis estão programadas até às 20h, quando a contadora de histórias Dilce apresenta o projeto “Tecendo histórias”.

Às 20h, Leandro Soares (Programação Extra) sobe ao palco na Arena FestNatal. “Para mim estar no FestNatal é sempre uma emoção diferente. A cada ano que passa o crescimento do festival nos motiva a sempre fazer um show melhor que o outro. Esse ano não vai ser diferente”, conta. “Vamos apresentar um show especial que comemora os 30 anos de carreira. No palco apresento releituras de grandes sucessos da década de 90 até agora, passando por vários estilos desde a MPB ao rock nacional, não esquecendo, lógico do sertanejo”, antecipa.

O Trio Candeeiro (Lei de Incentivo à Cultura) começa a apresentação às 21h30. O grupo de música instrumental de choro tem Flávio Nunes (bandolim de 10 cordas), Marcílio Garcia (pandeiro e percussão geral) e Vinicius Maniza (violão de sete cordas). “A gente está muito feliz de se apresentar no FestNatal e prometemos relembrar vários clássicos do gênero passando por Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Valdir Azevedo. Vai ser especial”, conta Vinicius Maniza.

Programação

18/12 SEGUNDA

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Atividades infantis – Espaço Sicoob Crediara

20h – Tecendo histórias “Tecendo histórias” com Dilce – Espaço Sicoob Crediara

20h – Leandro Soares

21h30min – Trio Candeeiro

22h30 – Gian e Giovani

19/12 TERÇA

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Narciso – Harpa encantada

20h – Oficina de graffiti com Ton Lima – Espaço Sicoob Crediara

20h – 5º Sol

21h – Manga Rosa Quarteto – Rolling Stones + diversos

22h 30min – Lippe e Fernando

O domingo no FestNatal Araxá

Neste domingo (17) as atividades começaram com a apresentação do Bêjazz Street Band. Os músicos percorreram todo o Expominas Araxá com a apresentação itinerante que emocionou os presentes. “É sempre lindo ver eles se apresentando nos festivais. Teve uma hora que eles tocaram para mim e para a minha filha e foi emocionante”, diz a dona de casa Carla Steban.

A oficina de contação de histórias com Letícia Boaventura foi outro destaque da programação. As crianças ouviram a história de um ajudante do Papai Noel que contou como foi que o menino Jesus deu o seu primeiro sorriso. “Foi uma linda experiência, construída com a participação da plateia”, conta Letícia.

No palco central a programação extra do FestNatal Araxá teve a apresentação de Os Arachás e da banda Venosa.

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda a sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br