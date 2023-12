FestNatal tem lançamento de livro escrito por crianças nesta sexta (22)

Trinta e nove crianças de Araxá lançam nesta sexta-feira (22) a partir das 19h30 uma obra coletiva elaborada por meio de um projeto inovador criado pelos escritores César Campos e Rafael Nolli e que, nesta edição, teve também a participação da ilustradora Luciana Olivier “O auditório da Acia foi o cenário para uma oficina de escrita coletiva. A proposta instigante para os pequenos artistas era simples, mas cheia de promessas: imaginar o que aconteceria se Papai Noel Fosse Criança?”, conta Rafael Nolli.

No primeiro estágio da oficina, as crianças, guiadas pelos autores, deram asas à imaginação, moldando uma história encantadora onde o Bom Velhinho assume a forma de uma criança travessa e curiosa. “Eles exploraram as travessuras e aventuras de um Papai Noel infantil, descobrindo como a magia natalina pode se manifestar de maneiras inusitadas quando vista pelos olhos puros da infância”, explica Cesar.

Com a narrativa pronta, a ilustradora Luciana Olivier entrou em cena para mediar as ações, auxiliando os estudantes a transformarem as palavras em imagens. “As crianças deram vida aos personagens, aos cenários festivos e aos momentos especiais que permeiam a história. Cada página do livro é uma obra de arte única, uma fusão perfeita de criatividade infantil e talento artístico”, relata Luciana.

“E Se Papai Noel Fosse Criança” não é apenas um livro, mas uma celebração da imaginação, da amizade e do espírito natalino visto por uma perspectiva única e infantil.

Sinopse

E se Papai Noel fosse criança…

Nesta obra encantadora, a magia do Natal ganha uma nova perspectiva quando um grupo de crianças, orientadas pelos autores Cesar Campos e Rafael Nolli, embarca em uma oficina de criação coletiva com a participação da ilustradora Luciana Olivier. A proposta desafiadora? “E Se Papai Noel Fosse Criança?”

A história resultante é uma viagem cativante, onde o Bom Velhinho deixa para trás a barba branca e a seriedade para se transformar em uma versão jovial e travessa de si mesmo. Uma leitura que aquece corações e nos lembra da magia que habita na simplicidade e na pureza das crianças durante a época mais especial do ano.

Emoção

Penúltimo dia do FestNatal Araxá, a sexta-feira (22) promete muitas emoções. A programação começa às 18h30 com a grande final do concurso de novos talentos. Oito finalistas conseguiram uma vaga para a última etapa da competição e, na companhia de técnicos, prepararam uma apresentação especial para o momento mais importante do concurso, que é uma iniciativa do Rotary Club de Araxá Sul em parceria com a Fundação Cultural Acia (Facia).

Neste ano, os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro no valor de R$1.000, totalizando R$4 mil. Há ainda o Troféu “Novos Talentos – Internet” para o finalista mais votado pelo público no site do FestNatal Araxá. A votação popular vai ser aberta nesta sexta-feira (21).

Muito mais

Logo após o anúncio do resultado do Concurso de Novos Talentos,Tácio Figueiredo Trio sobe ao palco. “É a minha primeira vez no festival com o meu trabalho solo. Será uma experiência incrível. Ao longo da apresentação o público vai poder experimentar uma variedade de estilos e de gêneros intrínsecos e significativos da guitarra elétrica passando pelo jazz, soul, blues até o rock’n roll com releituras de grandes sucessos da música”, adianta.

No Espaço Sicoob Crediara será realizada a contação de história “Duende Pipoca e as lendas de Natal” a partir das 20h. Quase simultaneamente, no palco principal, será feito o anúncio dos ganhadores do concurso Zema Pet Seguros.

A programação extra está recheada de estrelas. Recém-chegada do The Voice Brasil, Carol Moura vai cantar pela primeira vez fora do programa as músicas apresentadas em suas audições às cegas, além de celebrar os novos lançamentos e o primeiro EP. “Meu repertório é 80% autoral e tenho algumas releituras também de músicas que fazem sentido na minha carreira. Tocar no FestNatal é uma honra e algo muito simbólico porque foi o primeiro palco que eu cantei na minha vida, quando eu comecei profissionalmente”, conta.

Às 21h30 é a vez de Vi-Voz & Banda subirem no palco.Uma parceria com 43 anos de culto à música popular brasileira, tendo como guia o Clube da Esquina e raízes da música mineira, o Vi-Voz tem em sua essência Zappulla, Mazinho e Sérgio Abreu. Vencedor de vários festivais, o projeto contempla a plateia com um instrumental simples e personalizado, nas mais belas canções, brindando com arranjos vocais elaborados e contagiantes.

A noite será encerrada com a banda Peixe Piloto. Agora com Claudinho, Luciana, Baltazar (de volta ao Brasil após 15 anos) e Felipe, filho do Claudinho e fã do saudoso Alessandro, a Peixe Piloto inspira novas gerações e retoma seu público fiel com o projeto musical que tanto amam. “Tocar nessa volta da banda no FestNatal Araxá vai ser algo fantástico. Esperamos todo mundo lá para matarmos a saudade e curtir um show que para nós vai ser inesquecível”, diz Luciana.

Para os fãs, a banda adianta que fará um repertório de pop rock, de músicas de que marcaram a Peixe Piloto, incluindo as autorais. Foram inseridas na dinâmica do show também músicas atualizadas, tocadas no estilo da Peixe Piloto.

Programação

SEXTA – 22/12

18h30min – Final Concurso de Novos Talentos

19h30min – Tácio Figueiredo Trio

20h – Contação de história ”Duende Pipoca e as lendas de Natal”

20h30min – Carol Moura – Lançamento do DVD

20h10 – Anúncio dos ganhadores do concurso Zema Pet Seguros

21h30- Vi-Voz & Banda

22h45 – Banda Peixe Piloto

SÁBADO – 23/12

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Missa com música ao vivo

20h – Peça Teatral “Auto de Natal”

20h50 – Anúncio ganhadores Concurso Literário Um Natal no seu Coração

A quinta no FestNatal

Nesta quinta foi realizada a última etapa da oficina de graffiti com o artista Ton Lima (Lei de Incentivo à Cultura) A ação ofereceu aos interessados um contato prático com a arte. Os participantes completaram a obra que foi grafitada nas paredes do Expominas Araxá e que mostra rostos de crianças, com o intuito de retratar o Brasil por meio de seu povo.

No palco central passaram Germano Soraggi (Programação Extra), Tiago Martins Septeto (Lei de Incentivo à Cultura) e Moura Blues (Programação Extra).

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda a sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br