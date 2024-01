Exposições e oficinas nos espaços da Fundação Cultural Calmon Barreto são ótimas opções para conhecer e participar durante as férias

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) conta atualmente com duas exposições em seus espaços. Uma está situada no Museu Histórico de Araxá – Dona Beja e outra na sede administrativa da instituição. Além disso, oficinas também são ministradas no Centro de Referência da Cultura Negra. As iniciativas são opções gratuitas para conhecer e participar durante o período de férias.

– Exposição “Foto em Pauta”, disponível no Museu Dona Beja até 28 de janeiro;

Recorte do Festival de Fotografia de Tiradentes, a mostra traz duas exposições: Caixas de Ver, de Dirceu Maués, que oferece uma experiência interativa com caixas de produção artesanal, que formam câmeras obscuras

Já a Cosmopolíticas, por meio de obras de oito fotógrafos, expressa a relação do homem com a natureza e destaca a conexão entre os artistas e os elementos capturados.

– Exposição “Da Estação à Fundação”, disponível permanentemente na sede da FCCB – por meio de 16 fotos, conta a história do prédio quase centenário da antiga estação Oeste de Minas, desde sua inauguração em 1926, passando pela retirada dos trilhos do Centro da cidade em 1982, até o prédio se tornar o que é hoje. A mostra destaca ainda a arquitetura e importância do espaço para a cidade.

– Oficinas de boneca Abayomi, brincos afros e turbantes, disponíveis no Centro de Referência da Cultura Negra – todos os turistas e araxaenses que visitam o espaço têm a oportunidade de colocar a mão na massa e participar das três oficinas oferecidas. Elas são ministradas próprias monitoras, como uma forma de promover a interação da comunidade com os costumes e objetos afros.

Os museus de Araxá ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.

Já a sede da Fundação Cultural Calmon Barreto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.