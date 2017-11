Foto: Divulgação Facebook

Fliaraxá chega às mesas dos moradores

A poucos dias do início do VI Fliaraxá, que ocorrerá de 15 a 19 de novembro no Tauá Grande Hotel, os moradores de Araxá já poderão entrar no clima do Festival a partir desta semana.

A montagem do evento já está a todo vapor e agora através do pojeto Pão e Poesia, os araxaenses vão poder levar para casa um pouco da literatura do evento. As padarias da cidade começam a distribuir os sacos de pão com trechos de poesias do jornalista e escritor Dirceu Ferreira, a partir desta quinta (2).

Serão aproximadamente 30 mil embalagens decoradas com versos do cartunista araxaense, que conquistou o país como humorista do semanário Pasquim.

Nascido e morador do município, Dirceu será o patrono do “Espaço Araxá Terra das Letras”, uma das novidades do festival desse ano, que promoverá debates com autores da regionais.

Anos anteriores

O Fliaraxá é realizado em Araxá desde 2012. A primeira edição teve como tema “Juventude e Experiência” com a presença de 25 autores, reunindo 6 mil pessoas. Em 2013, com o tema “A Viagem na Literatura”, a segunda edição recebeu 44 autores e público de 8 mil pessoas. O terceiro evento, em 2014, com o tema “Leitura para um Mundo Melhor” somou 11 mil pessoas e presença de 39 autores. Em 2015, em sua quarta edição, o tema foi “Imagina o Livro. Imagina a Cidade”, contou com 60 autores e 15 mil expectadores.

Na quinta edição, no ano passado, 16.732 mil pessoas participaram do festival, além de 70 convidados. Mais de 100 mil livros foram comercializados na livraria do Fliaraxá, durante os dias do evento, nestas cinco edições.

Desde a primeira edição, é realizado um concurso que premia, em dinheiro, as cinco melhores redações de alunos das escolas da cidade, denominado Prêmio de Redação Maria Amália Dumont.

Serviço

VI Festival Literário de Araxá – Fliaraxá

Data: 15 a 19 de novembro – quarta-feira a domingo – ENTRADA GRATUITA

Local: Tauá Grande Hotel de Araxá – Barreiro – Araxá/MG

