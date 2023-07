Fórum Comunitário debate a implantação da Guarda Municipal

O plenário vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu um Fórum Comunitário que debateu a importância da implantação da guarda municipal em Araxá. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (26) e foi solicitado pela vereadora Maristela Dutra.

Além da vereadora solicitante, fizeram parte da mesa de honra as seguintes autoridades: Dr. Valter André Biscaro Salviano – Delegado regional de Polícia Civil, Mauro Chaves – Vice-prefeito Municipal, Pablo Campos de Siqueira – Sargento do Corpo de Bombeiros e Rita de Souza – representando a classe dos vigilantes.

A vereadora Maristela abriu o encontro comentando a importância da implantação da guarda municipal: “Com o devido treinamento e armamento condizentes com o cumprimento de suas atribuições, a guarda municipal pode exercer a proteção de escolas, do meio ambiente, do patrimônio público municipal, de outros agentes públicos, de pessoas em situação de rua e de espaços públicos”.

Os convidados foram unânimes em expressar apoio à implantação. O vice-prefeito Mauro Chaves destacou que o projeto de lei que criou a guarda municipal foi aprovado no ano de 2014. Ele lamentou o fato de a implantação não ter ocorrido até o momento, mas destacou que ocorreram avanços para que ela aconteça futuramente.

Dr. Valter apoia a inversão da pirâmide para que a guarda municipal seja a principal força e tenha plenos poderes, e com isso ocorra a redução dos crimes em todo o Brasil.

O juiz de direito e escritor Dr. Renato Zuppo gravou um vídeo para o evento. Ele também manifestou seu apoio à implantação da guarda municipal e deu exemplos de outras cidades em que essa força de segurança atua com eficiência.

Ao final do encontro, os vereadores e o público presente participaram com perguntas e comentários. Maristela lamentou a ausência do Prefeito Municipal e do Secretário de Segurança Urbana e Cidadania para responder perguntas relacionadas à convocação dos 153 aprovados no concurso público para os cargos de vigilantes (guardas patrimoniais) e com relação à situação dos 185 vigilantes contratados.