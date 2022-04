Fórum Comunitário debate a reforma do Estatuto dos Servidores do Município de Araxá

O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu na tarde desta quarta-feira (6), Fórum Comunitário para debater o projeto de lei 03/2022 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Araxá e institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Araxá e dá outras providências. A matéria deu entrada na em novembro de 2021 e continua em tramitação.

A reunião foi uma solicitação dos vereadores da Comissão Especial designada para analisar a matéria, composta pelos vereadores Alexandre Irmãos Paula, Bosco Júnior e Evaldo do Ferrocarril. Participaram do encontro alguns servidores, secretários municipais, vereadores, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Micro região do Planalto de Araxá (Sinplalto) e imprensa

O presidente da Comissão, vereador Alexandre, afirmou que o objetivo é ouvir os servidores e que todas as sugestões apontadas serão analisadas e acatadas dentro da legalidade. Ele lembrou que, para que o Executivo possa enviar o plano de carreira dos servidores para apreciação do Legislativo, primeiramente o novo estatuto precisa ser aprovado.

O presidente do Sinplato, Hely Aires, cumprimentou a Administração Municipal pela elaboração do estatuto: “É um momento histórico, pois o atual estatuto tem 47 anos e é uma cobrança antiga da entidade sindical”. Ele tranquilizou a categoria em relação às mudanças: “Nós nunca vamos nos reunir para prejudicar o servidor”.

Após ouvir os servidores em diversas reuniões, o Sindicato preparou um resumo de todas as sugestões apontadas por eles. Hely destacou que nesta quinta-feira, 7 de abril, às 18 h, no Plenário da Câmara, o Sindicato realizará uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de debater novamente o projeto com a categoria.

Os servidores participaram do encontro com perguntas e sugestões. Os temas mais debatidos foram o pagamento de quinquênio aos servidores comissionados, independência do Poder Legislativo e o plano de carreira dos servidores públicos do município.

Os vereadores reafirmaram o compromisso em fazer o melhor possível para os servidores ao analisar as sugestões propostas. Os membros da Comissão reforçaram a importância da participação popular e divulgaram o e-mail: [email protected] para envio de críticas e sugestões.