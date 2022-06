Fórum Comunitário debate ações e diretrizes para habitação e saúde em Araxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou na tarde desta terça-feira (08), Fórum Comunitário para debater as ações sociais, diretrizes, objetivos, metas e indicadores para o desenvolvimento sustentável de Araxá, nas áreas de habitação e saúde.

O vereador João Veras foi o solicitante da sessão que contou com a presença de representantes do Executivo, da Associação da Imprensa Araxaense (AIA), população e imprensa.

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) não enviou representante para o evento. A empresa encaminhou uma correspondência explicando os critérios que utiliza para investir em programas sociais, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social.

O documento cita os principais programas desenvolvidos e apoiados pela empresa nas áreas de esporte, saúde, cultura e educação. Outro ponto destacado pela Companhia são as doações, totalizando o valor de R$ 10 milhões no ano de 2021, para o Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso; mais de R$ 20 milhões doados para o combate à pandemia do COVID-19 e doação recente de R$ 988.497,40 para a Santa Casa de Misericórdia.

Em sua apresentação, o vereador João Veras destacou que, como líder comunitário, está preocupado com as dificuldades enfrentadas pela população menos favorecida. João esclareceu que as críticas construtivas tem o objetivo de fazer com que o lucro da exploração do solo araxaense, gere uma contrapartida ainda maior para o município. “Não pretendo com esse fórum apontar responsabilidades, mas unir todos em prol da comunidade”, afirmou o parlamentar.

João Veras lamentou a ausência dos Secretários Municipais e da CBMM. Ele apresentou os principais problemas enfrentados por Araxá, principalmente nos setores de saúde e habitação, e mostrou números mostrando os lucros e investimentos da empresa, que na opinião dele, deveria concentrar mais seus investimentos em programas sociais na cidade de Araxá.

Hely Ayres falou em nome da Associação da Imprensa Araxaense (AIA) e destacou a importância das parcerias públicas privadas para o desenvolvimento da cidade. Representando o Executivo, o Procurador Geral do Município, Jonathan Renault, respondeu diversas perguntas feitas pelos vereadores.

Ao final do encontro os parlamentares e o público presente participaram com perguntas e comentários. Em suas considerações finais o vereador solicitante mostrou os resultados obtidos através de uma pesquisa, realizada através das redes sociais, com o objetivo de identificar o sentimento dos araxaenses com relação às parcerias entre as grandes empresas da cidade e o poder público. Os resultados da pesquisa podem ser acessados através das redes sociais do vereador João Veras.