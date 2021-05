Fórum Comunitário debate paralisação das atividades do Grande Hotel

A Câmara Municipal realizou, nesta quinta-feira (20), Fórum Comunitário sobre a paralisação das atividades do Grande Hotel de Araxá. A sessão, solicitada pela Vereadora Fernanda Castelha, foi dirigida pelo Presidente da Casa da Cidadania, Vereador Raphael Rios. A Mesa Diretora foi composta pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, e pelo presidente do Araxá Convention & Visitors Bureau, Eduardo Tannús.

O Deputado Estadual Bosco participou de forma remota. “O Grande Hotel é a locomotiva do turismo de Araxá. Quando ele está bem, o turismo vai bem. O Tauá irá apresentar uma nova proposta à Codemig e ao Governo de Minas para administrar o Grande Hotel, e as minhas expectativas são positivas para que ocorra um entendimento. Também estamos trabalhando para agendar uma visita do novo Presidente da Codemig à Prefeitura e Câmara Municipal de Araxá”, afirmou o Deputado Bosco. Ele ainda falou sobre a importância de terceirização dos serviços de manutenção para uma empresa especializada.

O Secretário Juliano Cesar afirmou que a Codemig abriu as portas para aparar antigas arestas, e que o Governador está disposto a resolver os problemas. Eduardo Tannús pediu a união de forças para aumentar a força do turismo na cidade e reduzir a dependência econômica da mineração. Washington Rodrigues, Gerente Geral da Rede Tauá, disse que a pandemia comprometeu os planos de reforma da tubulação do Hotel, e que após revisão contratual, a reabertura foi adiada para setembro.

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), esclareceu que está acompanhando todas as movimentações e negociações, e que representantes do trade turístico de Araxá e organizadores de eventos tradicionais como a Copa Internacional de Mountain Bike, que acontecerá de 30 de julho a 1º de agosto deste ano, já foram confirmados pelo hotel, inclusive, com a confirmação de reservas.

Ao fim da sessão, os parlamentares apresentaram questionamentos e sugestões para o fortalecimento do turismo no município.