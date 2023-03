Fundação Cultural Calmon Barreto lança o projeto Acolhendo Árvores

Como parte das ações de reinauguração da sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), prevista para junho, o Setor de Artesanato da instituição está desenvolvendo o projeto Acolhendo Árvores. A iniciativa busca envolver a comunidade de crocheteiros da cidade, que poderão produzir peças que irão enfeitar os troncos dos ipês presentes no pátio do local.

A peça utilizada para o projeto será o ‘Quadrado da Vovó’. “Para desenvolver o quadrado, a crocheteira pode usar o material que mais lhe agrada, no formato, tamanho e cores que estiverem em mais conformidade com o seu trabalho. Iremos envolver as árvores da fundação, criando ali o espaço do crochê”, explica a coordenadora do projeto, Adelina Rezende de Menezes.

O material será recebido no Setor de Tecelagem da FCCB, que atualmente funciona no Museu Dona Beja (Praça Coronel Adolpho, 98, Centro) até o dia 28 de abril, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.