Fundação da Criança e Adolescente de Araxá empossa novos servidores aprovados em concurso público

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) realizou, nesta sexta-feira (10), a cerimônia de posse dos novos servidores efetivos aprovados no concurso público (1ª convocação). A solenidade contou com a presença do prefeito Robson Magela, da presidente da FCAA, Taciana Almeida, do vereador Alexandre Irmãos Paula e familiares dos empossados.

Os cargos ofertados pelo concurso foram de agente de serviços gerais, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de apoio operacional, cozinheiro, educador social, recepcionista, assistente social, coordenador, enfermeiro, pedagogo e psicólogo.

De acordo com Taciana Almeida, a FCAA está adequando seu quadro de servidores de acordo com as disposições da Constituição Federal. “As expectativas são as mais elevadas. Os novos servidores, que serão capacitados e treinados, serão peça fundamental na engrenagem do serviço público. Manter a eficiência desse serviço é nosso principal objetivo”, reforça.

O prefeito Robson Magela deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou que o momento representa o compromisso e a responsabilidade da gestão em priorizar a realização de concursos públicos.

“Fico muito feliz por estar empossando esses novos servidores que buscaram, estudaram e estão hoje colhendo os frutos do esforço. O objetivo da nossa gestão é priorizar e dar oportunidades para quem se dedica, estuda e se capacita. Espero que todos abracem essa oportunidade com muita responsabilidade e, principalmente com amor, pois as crianças merecem todo carinho e dedicação”, destacou.

O educador social Eduardo Ferreira de Carvalho conta sobre a felicidade de fazer parte do quadro de servidores da fundação. “Por se tratar de um concurso, a gente tem estabilidade e possibilidade de aprender com quem está fazendo corretamente, e está fazendo bem. Então, eu acredito que o trabalho vai continuar sendo bem feito com as nossas crianças. Estou muito feliz por fazer parte disso”, reforça.