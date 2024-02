BiciMobi e CiMTB lançam a Mountain Bike Village, cidade da bike em Araxá

Para receber os amantes do mountain bike nos dois eventos internacionais que vão ocorrer em Araxá, entre os dias 17 e 28 de abril, a BiciMobi Experience, consultoria em mobilidade inteligente com foco em ciclismo e eventos sustentáveis, traz uma imersão inédita em parceria com a CiMTB: a Mountain Bike Village, uma cidade itinerante que vai ser um dos principais pontos de apoio e hospedagem durante os torneios e terá acesso direto para a ciclofaixa temporária que levará o público até a região histórica do Barreiro, 4,5 km de distância.

Localizada no Expominas, ponto seguro e referência na cidade, a ideia é oferecer uma experiência imersiva para as quase 200 pessoas, que ficarão hospedadas em 80 vagas de camping disponível (com área coberta), incluindo espaço para motorhome. Haverá também estação de embarque e desembarque de ônibus para os dois eventos na própria Vila. Entre os dias 18 e 21 de abril ocorre a Copa do Mundo de Mountain Bike e de 26 a 28 a Copa Internacional da modalidade.

Quem conseguir garantir sua presença e se hospedar no local vai poder usufruir também da conveniência de uma praça de alimentação própria, atividades culturais, espaço pedagógico e de diversão para crianças, muita música boa, atividades lúdicas e voltadas ao mundo do ciclismo e mobilidade e interação especial em tempo real com os eventos.

O espaço também conta com toda estrutura para família, bicicletário com 160 vagas, segurança 24horas, serviço gratuito de internet, lounge com DJ, área de bem-estar privativa, loja souvenir temática, além de estacionamento e acessos exclusivos. Haverá também oferta de massagem e yoga e o Espaço BiciMobi Shopping, com stand para parceiros, além da Brinquedoteca Ecosense Kids.

Conceito sustentável

“Criamos a cidade do mountain bike para muito além da hospedagem em si. Queremos oferecer o máximo da experiência que permaneça após os eventos, com o conceito de que esporte, cultura e lazer são verdadeiros motores de mudanças para melhorar nosso dia a dia nas cidades, com mais mobilidade, nossa vida e bem-estar”, afirma Patrícia Moço, sócia da BiciMobi, que está à frente do projeto e é especialista em Gestão de Esportes, Inovação e Sustentabilidade.

Todo o conceito foi pensado para essa pequena cidade que “respire” sustentabilidade, inclusão e responsabilidade cidadã e social. As adaptações foram pensadas com acessos para PCD e haverá estruturas para gestão sustentável de resíduos, além de sinalização abrangente. Outras novidades e parcerias ainda estão em negociação para entrarem no circuito.

“A outra grande ação trabalha com o imaginário das pessoas, já que nós vamos implantar uma ciclofaixa que funcionará durante os dois eventos e que vai ligar o Expominas ao barreiro, e essa pista vai funcionar para que as pessoas possam acessar a área de competição com suas próprias bicicletas. A sensação é de que todos somos parte da transformação, via esporte e via cidadania responsável”, afirma Gabriel Ramos, Mestre em Geografia, Planejamento do Território e Urbanismo, que também é sócio da BiciMobi.

Para Rogério Bernardes, organizador da CiMTB, a parceria com a BiciMobi veio no momento certo. “Nos últimos anos, já estávamos planejando um projeto de mobilidade para o Grande Hotel e com a Copa do Mundo tínhamos certeza de que esse seria o caminho. Reunimos nossa experiência de 21 anos organizando a CiMTB em Araxá com o conhecimento da BiciMobi com a mobilidade para executar um projeto que vai revolucionar os eventos da cidade. Espero que tudo corra bem e que possamos evoluir nos próximos anos, sempre de ouvidos abertos para a comunidade e parceiros”.

**Reservas: [email protected] – 34 99952-1713

https://bicimobiexperience.com/