Araxá sedia 1º Praia Clube Open de Beach Tennis a partir desta terça, no Barreiro

Araxá sedia o Campeonato Mundial de Beach Tennis – 1º Praia Clube Open de Beach Tennis do Barreiro. O evento acontece no Grande Hotel e Termas de Araxá, de 27 de fevereiro a 3 de março, e conta com o apoio logístico da Prefeitura de Araxá.

A competição é destinada a atletas profissionais e amadores de Beach Tennis, com o objetivo de promover a união, sociabilidade e um estilo de vida coletivo e saudável. A entrada no evento é gratuita.

De acordo com o organizador Nicolas Lemos, com mais de 350 atletas confirmados, o campeonato tem uma estimativa de 2 mil visitantes por dia e um alcance diário de 20 mil espectadores por meio de transmissão mundial. “Uma experiência esportiva internacional que promete trazer uma visibilidade sem precedentes para a cidade de Araxá.”

O evento conta com infraestrutura completa, incluindo shows, praça de alimentação, renomados atletas, ativações de marcas de destaque e transmissão internacional. Todas as inscrições estão disponíveis por meio do site LetzPlay.