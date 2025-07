Futebol feminino: projeto “Estrelas do Amanhã” revela talentos e tem atletas aprovadas para time paulista

O projeto social de futebol feminino “Estrelas do Amanhã”, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes de Araxá, segue transformando sonhos em realidade. Com treinos gratuitos três vezes por semana, a iniciativa atende cerca de 60 meninas a partir dos 8 anos, oferecendo uma estrutura completa para o desenvolvimento esportivo e social das participantes.

Na última semana, três atletas do projeto foram aprovadas para integrar a equipe do Paulista de Jundiaí (SP). As jogadoras Maria Fernanda (categoria Sub-15), Ana Velasco e Isabela Santos (ambas da Sub-17) passaram em testes realizados nos dias 2 e 3 de julho, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, e agora fazem parte oficialmente das categorias de base do tradicional clube paulista.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o projeto tem como missão oferecer oportunidades reais às jovens de Araxá. “O ‘Estrelas do Amanhã’ tem um cunho social e esportivo. Em atividade desde 2021, ele abre portas para todas as garotas da cidade. Isso é fundamental para promover inclusão, disciplina e oferecer um futuro melhor por meio do esporte”, destaca.



Como participar

Meninas a partir de 8 anos podem se inscrever gratuitamente nos projetos “Estrelas do Amanhã” (futebol de campo) e “Rainhas do Futsal”, promovidos pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

As inscrições são feitas presencialmente, das 12h às 18h, na Praça da Juventude (bairro Urciano Lemos) ou no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). Para se matricular, é necessário apresentar declaração de escolaridade, atestado médico, cópias das identidades da aluna e do responsável, além do comprovante de residência. Os treinos são conduzidos pelo professor Fernandinho Luxa.