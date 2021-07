Gestores da rede municipal de ensino inscrevem alunos no Educacenso

Os gestores das escolas municipais têm até o dia 23 de agosto para cadastrar os alunos no Educacenso. É importante não perder o prazo, pois as informações servem de base para a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e de Programas Federais de Educação.

O Censo Escolar é o principal levantamento de informações estatísticas relativas à educação básica. Os dados apurados são fundamentais para o conhecimento da realidade da educação brasileira e servem de base para avaliar a qualidade do ensino, distribuir os recursos federais, orientar as políticas públicas e elaborar as estatísticas educacionais do país.

A coordenadora do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (Caei), Ana Rita Eduardo Flores, explica que o Educacenso é de suma importância para as políticas públicas voltadas para a Educação Inclusiva. O Censo Escolar coleta oito tipos de deficiência: física, auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência intelectual, deficiência múltipla e surdocegueira. Ela lembra que os alunos laudados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades também devem ser cadastrados.

“Através do cadastramento correto dos alunos, recursos específicos são repassados para as escolas, como por exemplo, implantação de salas de recursos multifuncionais, adaptação arquitetônica da escola, mobiliário adaptado e softwares, dentre outros”.

A partir desse levantamento foi possível implantar na cidade o Caei, que faz 680 atendimentos clínicos por semana, realizados por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e assistentes sociais.