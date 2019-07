“Grande Arraiá” abre inscrições para concurso de causos

Entre os dias 19 e 21 de julho a bela arquitetura da Fundação Cultural Calmon Barreto, em Araxá, será palco de mais uma edição do Grande Arraiá do Circuito Junino de Araxá, uma iniciativa da TV Integração realizado pela Fundação Acia. O evento faz um resgate de uma das culturas mais típicas do interior mineiro e abre espaço para que a comunidade local participe efetivamente e ajude a fazer a “festa”, destacando talentos e valorizando quem guarda a história das tradições juninas de Araxá.

Com intuito de descobrir talentos no humor que valorizem a tradição folclórica regional, o concurso de causos promete agradar muito o público. Para participar basta gravar um vídeo de até três minutos e enviar para o WhatsApp: (34) 99945-9416. A participação pode ser individual ou em duplas. Os interessados deverão enviar o material até o dia 12 de julho.

Os donos dos três (3) melhores causos selecionados receberão o prêmio de R$500 reais e se apresentarão no palco do Grande Arraiá.

Sucesso entre os participantes

Quem participou da edição passada ressalta a importância do incentivo e do espaço aberto pelo festival. “Eu acho que é um trabalho importante para resgatar esse folclore regional que aos poucos vai se perdendo já que são histórias que permeiam o imaginário popular e que se não forem passadas pra frente vão desaparecer”, explica o ator Caio Ranieri.

Nilton Ribeiro, também premiado na edição passada, concorda. “Participar do Concurso de Causos em 2018 foi muito gratificante, porque eu pude reviver causos e histórias que minha avó e tia (já falecidas) contavam a mim em encontros familiares. Nós mineiros sempre gostamos de um bom dedinho de prosa, ainda mais quando envolvem causos, experiências de vida, histórias memoráveis, essenciais gargalhadas que hoje não são dadas na correria do dia a dia”, complementa.

Grande Arraiá

O Grande Arraiá é uma iniciativa da TV Integração, promovido pela Fundação ACIA, com patrocínio da CBMM e Zema, apoio da Acia, Fundação Calmon Barreto e Prefeitura Municipal de Araxá.Na programação cultural estão previstas atrações como a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, Bia Socek “A melhor sanfoneira do Brasil”, Trio Façuá (Forró Pé de Serra), Gustavo Neves e banda e João Lima, além de encontro de quadrilhas, casamento junino e apresentação de causos.

Serviço – Grande Arraiá Circuito Junino Araxá

Dias: 19 (sexta-feira), 20 (sábado) e 21 (domingo) de julho.

Horário: a partir das 18h00m.

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada: Franca