Homem é esfaqueado no bairro São Geraldo

No início da madrugada de hoje (13), a sala de operações do 37º BPM recebeu uma denúncia anônima informando sobre um indivíduo que teria sido esfaqueado próximo à Praça do Goiano, no bairro São Geraldo. Em seguida, uma pessoa teria jogado a vítima em um matagal. No local, após rastreamento, a vítima de 48 anos, foi localizada caída em um matagal, inconsciente, com lesões na face, cabeça, perfurações na região do pescoço e com hemorragia.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e prestou socorro, encaminhando a vítima em estado grave para o pronto atendimento médico. Durante diligências, foi encontrada uma lâmina de faca próxima a uma poça de sangue, possivelmente relacionada ao crime, a qual foi apreendida. A guarnição policial realizou as diligências na tentativa de identificar e localizar o autor ou os autores, porém sem êxito. Os rastreamentos continuam.