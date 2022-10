Homem é morto no bairro Ana Pinto de Almeida

Neste sábado (22), a Polícia Militar foi acionada pelo serviço de emergência, dando conta de um homicídio. As equipes policiais se deslocaram ao bairro Ana Pinto de Almeida, local em que o crime foi registrado.

Os militares localizaram a vítima caída no mato, aos fundos de uma área invadida, já sem vida. As equipes obtiveram informações de que indivíduos estavam ingerindo bebida alcoólica e que a vítima estava muito alterada e procurando confusão com os demais.

No desentendimento, o autor de 19 anos, golpeou a vítima, de 32 anos, com uma faca. Após levantamentos e diligências, foi localizada e presa, uma mulher de 22 anos, suspeita de ter emprestado a arma para a prática do crime, e dois outros suspeitos, sendo um de 30 anos e uma de 27 anos, pelo envolvimento no crime.

O autor não foi localizado pela guarnição, permanecendo as diligências em andamento para a localização do indivíduo e das armas utilizadas.