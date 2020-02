Homem é morto no bairro Tiradentes

Foto: Foto: Willian Tardelli

Um homem, de 30 anos, identificado com Adilson Alves da Silva, foi morto no início da madrugada de domingo (16), no bairro Tiradentes. O crime foi registrado na esquina das ruas Sebastião Ferreira Pinto e Geraldo José Mariano. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já não apresentava sinais vitais.

Testemunhas relataram que a motivação do crime pode ser devido a um desentendimento antigo entre a vítima e o autor. De acordo com a PM, Adilson Alves apresentava ferimentos causados por golpe de faca.

O autor do homicídio fugiu logo após o crime, mas foi preso pela PM e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.