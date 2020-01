Homem é preso após dar maconha para crianças de 8 e 11 anos fumarem

Um homem de 29 anos foi preso após dar maconha para duas crianças fumarem. O fato foi registrado pela Polícia Militar na tarde de ontem (13) no bairro Francisco Duarte. O autor vai responder por corrupção de menores e tráfico de drogas.

De acordo com a mãe da criança, seu filho saiu de casa com um amigo de 8 anos e retornou com sinais de que havia fumado maconha. O menino apresentava fortes sinais de uso de entorpecentes, tais como desorientação, olhos avermelhados e fala desconexa.

Ao questionar seu filho quanto ao seu estado, a criança informou que um homem havia oferecido maconha. O autor ainda teria prometido dar dinheiro aos meninos de 11 e 8 anos caso eles fumassem a droga. Diante da promessa, as crianças acabaram fumando maconha.

A Polícia Militar iniciou rastreamento, sendo o autor localizado nas imediações da rua Pará. Ele apresentava sinais de uso de drogas e odor de maconha nas mãos.

Após ser reconhecido pelas vítimas, o autor confirmou os fatos e foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

As duas crianças foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento e passaram por avaliação médica. A criança de 11 anos apresentava aceleramento cardíaco, tonturas e dores de cabeça, sendo necessário uso de medicação. A criança de 8 anos de idade não apresentou nenhuma anomalia, mas também foi medicada.