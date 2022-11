Homem é preso com barra de crack no bairro São Geraldo

Um homem foi preso, na madrugada de hoje (8), após ser flagrado com uma barra prensada de crack. A prisão ocorreu na av. Amazonas no bairro São Geraldo durante operação da Polícia Militar.

A equipe contou com o apoio da cadela Alana que deu suporte na localização da droga dentro do veículo abordado. De acordo com a PM, a barra de crack pesa cerca de um quilo. Os policiais também apreenderam certa quantia em dinheiro.

O acusado, de 42 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao delegado de plantão.