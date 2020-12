Homem é preso com crack e maconha durante patrulhamento no Pão de Açúcar

Um homem foi preso por tráfico pela Polícia Militar na sexta-feira (11), por volta das 23h, no bairro Pão de Açúcar. De acordo com a ocorrência, o autor, que é bastante conhecido no meio policial, estava em via pública quando foi visto pelos policiais jogando algo no chão. No entanto, não foi possível saber do que se tratava porque o material foi levado pela enxurrada.

Foi verificado que o autor se encontra em regime semiaberto e não poderia estar ali naquele horário, conforme ordem judicial. Já na sua residência, no Novo Pão de Açúcar, foram encontrados uma balança de precisão, três pedras de crack, tabletes e buchas de maconha, dinheiro e um celular.

Ele foi conduzido à Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as demais providências.