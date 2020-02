Homem é preso com crack no Cincinato de Ávila

Na noite de ontem (6), durante realização de operação no bairro Cincinato de Ávila, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

A PM recebeu uma denúncia relatando que um suspeito havia escondido um invólucro debaixo de algumas pedras na porta da casa dele. De posse das informações, a Polícia Militar deslocou até o local.

A guarnição apreendeu quatro saquinhos plásticos com crack. Se a droga fosse divida no tamanho usualmente comercializado renderia cerca de 120 pedras.

Em seguida, o autor de 25 anos de idade chegou. Ele foi ao local onde estava a droga e começou a mexer nas pedras. Neste momento, o autor foi preso pela PM.

Com ele os militares ainda apreenderam certa quantia em dinheiro. Durante buscas na residência, os policiais localizaram um caderno com algumas anotações relacionadas ao tráfico.

De acordo com a PM, o suspeito não trabalha e é sempre abordado com dinheiro e em companhia de pessoas de má índole. Ele foi preso e conduzido juntamente com a droga, o dinheiro e um celular apreendidos.