Homem é preso com drogas no Max Neumann

Na noite de ontem (25), durante operação no bairro Max Neumann, a Polícia Militar deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Foi procedida a abordagem e localizadas com o autor, de 28 anos, duas buchas de maconha, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Indagado, o autor afirmou que em sua residência havia mais drogas, sendo localizados sete tabletes (totalizando cerca de 500 gramas) e mais quatro buchas de mesma droga, além de certa quantia em dinheiro e um rolo de plástico filme.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com o material apreendido.