Homem é preso com maconha no bairro Bom Jesus

Na noite de ontem (15), durante operação policial no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares abordaram um homem, de 39 anos, já conhecido no meio policial. Ele relatou que estava utilizando drogas em sua residência. No imóvel, a PM localizou um saco plástico com 36 tabletes grandes de maconha, um saquinho com a mesma substância e uma balança digital em pleno funcionamento.

Foi dada voz de prisão ao autor em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.