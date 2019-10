Homem é preso por envolvimento com o tráfico na região da rodoviária

No último sábado (12), por volta das 21h, durante realização de operação nas proximidades do terminal rodoviário de Araxá, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares perceberam um homem em atitude suspeita. Ao notar que seria abordado, o autor colocou algo na boca e saiu andando para longe da viatura.

Ao ser contido, uma pedra de crack foi localizada no chão e os policiais perceberam um forte odor de crack na boca do autor.

Com ele a PM localizou certa quantia em dinheiro e uma chave do quarto de uma pensão onde ele estaria hospedado. No referido quarto, os policiais encontraram um aparelho celular com a foto de uma criança na tela inicial. O suspeito não soube desbloquear o aparelho tampouco soube explicar sua origem lícita.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele por envolvimento com o tráfico e receptação. De acordo com a PM, o autor já foi preso em outras oportunidades (furto, tráfico e por homicídio tentado), não trabalha e não soube explicar origem lícita do dinheiro encontrado com ele.