Homem é preso por participação no homicídio do Mourão Rachado

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Crimes Contra a vida da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, sob chefia do Delegado Regional Dr. Vitor Hugo Heisler e coordenação do Delegado titular Dr. Vinícius Ramalho Lima cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 21 anos, e um mandado de busca e apreensão em desfavor de uma menor, de 17 anos, suspeitos de terem cometido um crime de homicídio qualificado contra um jovem de 21anos, no dia 19 de fevereiro de 2021, na região conhecida como Mourão Rachado, situada na zona rural do município de Araxá/MG.

Na ocasião do crime foi localizado um cadáver, parcialmente carbonizado e com perfurações ocasionadas por disparos de arma de fogo no pescoço e na cabeça, conforme laudo da perícia técnica.

Após a notícia do crime os investigadores deram início a um intenso trabalho investigativo visando apontar a autoria e a materialidade delitiva do crime.

No decorrer das diligências empreendidas a equipe de policiais civis responsável pela investigação logrou êxito ao identificar a vítima, bem como nolevantamento dos envolvidos. Não obstante, foram localizados e apreendidos a arma de fogo e uma fração do combustível utilizados no cometimento crime.

Durante o interrogatório e a acareação realizados entre os suspeitos na sede da 2DRPC, ambos confessaram a participação e detalharam a dinâmica do crime, tendo a autoridade policial responsável pela investigação representado imediatamente pela prisão do jovem e apreensão da menor ao poder judiciário.

Os autores se encontram recolhidos e à disposição da justiça.

Ainda segundo o delegado Vinícius Ramalho Lima, as prisões e apreensões realizadas são extremamente importantes para dar uma resposta efetiva à sociedade e à justiça, e ainda reafirma o compromisso da Polícia Civil de prestar à sociedade investigação policial de excelência, reprimindo de modo qualificado, sobretudo, os crimes graves.