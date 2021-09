Homem é preso por suspeita de tráfico

Na noite de ontem (1o), durante a realização da operação, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas. Os militares fizeram abordagem em uma boate na avenida Amazonas, após denúncia anônima. O autor, alvo da denúncia, estava no local e foi abordado.

Após buscas e averiguação no veículo do suspeito, um veículo GM/CORSA, a guarnição policial localizou, por baixo do tapete do condutor, uma sacola branca com 11 papelotes de cocaína. Diante aos fatos, o suspeito de 35 anos, foi preso em flagrante delito, sendo feita a apreensão do veículo e das drogas, um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.