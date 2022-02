Idoso cai em golpe e tem prejuízo ao realizar transações bancárias

A Polícia Militar foi procurada, nesta quarta-feira (23), por um idoso o qual relatou ter caído em um golpe. A vítima recebeu uma ligação em seu telefone fixo e que o interlocutor seria um suposto funcionário da empresa administradora de cartões de crédito. Segundo a vítima, o suposto funcionário relatou que ocorreu uma tentativa de compra com o cartão de débito em uma loja na cidade de Pará de Minas, no valor R$ 4.600.

O golpista falou que ele deveria entrar em contato na ouvidoria com o número que constava no verso do seu cartão. A vítima entrou em contato com a ouvidoria via seu telefone fixo, onde informaram que seria necessário realizar alguns cancelamentos de PIX agendados, sendo solicitados alguns dados da vítima.

A vítima foi informada que para cancelar os PIX agendados era necessário simular algumas transações. Ele realizou a suposta simulação, sendo uma transferência no valor de R$

1.300 e uma no valor de R$ 3.100.

Após o ocorrido, a vítima entrou em contato com o banco, mas foi informado de que teria caído em um golpe.