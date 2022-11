Ingressos para o Festival de Pizza da Ampara ainda podem ser adquiridos

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) realiza neste sábado, 19 de novembro, o 2° Festival de Pizza 2022. O objetivo é arrecadar recursos para arcar com os custos dos serviços assistenciais prestados pela instituição à população.

As pizzas serão pré-assadas em dois sabores: calabresa ou frango. Elas poderão ser retiradas na sede da Ampara (Avenida Senador Montandon, 98, Centro), no dia do festival, das 10h às 13h. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência ou na hora. O valor é de R $25,00.

A coordenadora da Ampara, Juliana Machado e Silva, conta que este é o segundo Festival de pizzas de 2022, e que, no primeiro semestre, a 1ª edição foi um sucesso.

“Estamos com a meta de atingir 500 unidades de pizzas. Ainda temos ingressos disponíveis. Para fazer a reserva temos muitas facilidades: basta entrar em contato nas redes sociais, telefone ou vir na sede da instituição. Para facilitar ainda mais, aceitaremos o pagamento em pix. A retirada vai ser no sábado, das 10h às 13h, na sede da instituição”, reforça.