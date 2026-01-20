Iniciativa de empresa araxaense impulsiona o futebol mineiro e a valorização do esporte

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Rio Branco patrocina o Campeonato Mineiro, a principal competição de futebol do estado. Por meio da marca Rio Branco Energias, empresa pioneira do Grupo e dedicada à distribuição de combustíveis, a companhia adota o posicionamento “O combustível oficial do mineiro” e amplia sua visibilidade ao estampar a camisa dos árbitros e figurar no backdrop oficial das entrevistas.

Além de fortalecer a presença da marca no cenário esportivo, a iniciativa contribui para o desenvolvimento do futebol no interior de Minas Gerais e cria novas oportunidades de parcerias estratégicas. O apoio ao esporte faz parte da cultura organizacional do Grupo Rio Branco, que mantém uma atuação consistente tanto no âmbito competitivo, quanto social.

Segundo Andressa Santos, publicitária, jornalista e responsável pelo Marketing do Grupo, o patrocínio reflete um compromisso mais amplo com qualidade de vida e impacto social. “O incentivo ao esporte está no nosso DNA. Nossa contribuição vai além do campeonato: oferecemos vários benefícios aos colaboradores por meio do nosso Programa Equilíbrio, que estimula hábitos saudáveis, além da cessão da Bolsa Esporte, com aporte financeiro para a prática de atividades físicas. Também contamos com a Fundação Rio Branco, que desde 2003 já beneficiou mais de 18 mil crianças com projetos gratuitos de futsal, natação, ginástica rítmica e jiu-jitsu. Trata-se de um trabalho contínuo, não pontual”, destaca a gestora.

O Grupo Rio Branco atua por meio de diferentes frentes de negócios e impacto institucional. Além da Rio Branco Energias e da Fundação Rio Branco, integra o conglomerado a Rio Branco Empreendimentos, responsável por projetos que fomentam negócios e desenvolvimento urbano, como strip malls, loteamentos e áreas comerciais, e o Memorial Rio Branco, acervo dedicado à preservação da história do setor de distribuição de combustíveis, com bombas e veículos antigos que narram a trajetória do segmento. Possui 35 anos de história e tem atuação na região Sudeste e Centro-Oeste do país.