Inscrições abertas para a 3ª Corrida Solidária de Natal

Com o objetivo de unir esporte e solidariedade, Araxá recebe mais uma edição da Corrida Solidária de Natal. O evento está em sua terceira edição e arrecada brinquedos que são revertidos para crianças carentes no município. A corrida será no dia 22 de dezembro, a partir das 8h, no percurso Terrinha (Copasa), no final da rua Honório de Paiva Abreu.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet (www.centraldacorrida.com.br/corridasolidarianatal). Para participar, os interessados devem doar dois brinquedos novos ou em bom estado, sendo um brinquedo para meninos e outra para meninas.

Haverá medalhas para todos participantes que completarem o percurso. De acordo com a organização, a entrega dos kits e recolhimentos dos brinquedos será no próprio dia 22 de dezembro, no local da prova.

As inscrições são limitadas ao número de 120 atletas e podem ser feitas até o dia 17 de dezembro.

Mais informações pelo telefone: (34) 98856-3741 (Cristiano Gonçalves).

Serviço

3ª Corrida Solidária de Natal

Data: Dia 22 de dezembro

Local: Rua Honório de Paiva Abreu, 2.835 (Em frente à Copasa).

Inscrições: www.centraldacorrida.com.br/corridasolidarianatal