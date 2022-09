Inscrições abertas para cursos do Projeto Qualificação e Inclusão

O Centro de Formação Profissional Julio Dário abre inscrições para jovens de 14 a 17 anos para cursos de capacitação especializada e preparação para o mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos por meio do Projetos Qualificação e Inclusão, financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e conta com diversos cursos ao decorrer do projeto nas áreas de manutenção, tecnologia e empreendedorismo.

Todas as inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Julio Dário, situado à Av. Amazonas, 200 – São Geraldo.

Curso ofertado: MECÂNICA AUTOMOTIVA LINHA LEVE

Carga horária:

Horário das aulas: 13:30 às 17:30

Prazo de inscrição: 01/09/22 a 09/09/22

Início das aulas: 12/09/22

Os interessados devem comparecer na instituição com a seguinte documentação:

– RG e CPF do responsável;

– RG e CPF do adolescente;

– Comprovante de endereço;

– Comprovante de renda;

– Número do CADúnico (caso tenha).

Para mais informações entre em contato pelo telefone (34) 3662-3929.