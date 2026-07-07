inscrições abertas para nova turma do Vai que dá Araxá 2026

Foto: Divulgação CBMM

O programa Vai que dá Araxá 2026 está com inscrições abertas para o ciclo 2026/2027. Serão selecionados até 10 empreendimentos para uma jornada de capacitação técnica, consultorias em gestão empresarial e mentorias – além de receberem aporte financeiro de R$ 50 mil como apoio ao crescimento sustentável de seus negócios. As inscrições podem ser realizadas até 07 de agosto de 2026.

Para o desenvolvimento de negócios que valorizem a região de Araxá e seus potenciais, o programa é direcionado para iniciativas nos ramos do Artesanato (exemplos: sabonetes artesanais, tricô, crochê, velas artesanais, cerâmica, quadro, entre outros); Gastronomia (exemplos: beneficiamento de frutas, verduras e legumes, fabricação de produtos alimentícios – queijos, doces, biscoitos, café, etc.); e Turismo (exemplos: comercialização de passeios, roteiros turísticos, entre outros).

O programa será realizado de outubro de 2026 a junho de 2027. E podem participar do processo de seleção: microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e cooperativas sediadas em Araxá, com pelo menos um ano de operação e faturamento comprovado.

“Como parte do compromisso da CBMM com a comunidade e com o desenvolvimento local, o Vai que dá Araxá nasceu com o propósito de incentivar o empreendedorismo e valorizar as vocações locais. Já na terceira edição do Programa, temos orgulho em acompanhar o crescimento, os resultados e as oportunidades construídas pelos empreendedores de Araxá durante sua participação”, destaca Chris Canavero, Gerente de Sustentabilidade da CBMM.

A primeira edição do programa contou com a participação de 10 empreendedores, que, após o término do programa, registraram um aumento de 27% em seu faturamento – além de impactarem outros 115 negócios de Araxá por meio de suas atividades.

A segunda turma encerrou suas atividades neste mês de julho e também registrou resultados relevantes para cada negócio participante: houve o aumento de 31% no faturamento dos empreendimentos participantes – que impactaram outros 128 negócios locais a partir suas atividades.

Os interessados em participar do “Vai que dá Araxá”, ciclo 2026/2027, devem realizar a inscrição gratuitamente por meio da plataforma Prosas, acessando o edital “Vai que dá Araxá – Edital 2026”, disponível em www.prosas.com.br .

O regulamento reúne todas as condições de participação, documentação exigida e critérios de seleção.

Serviço:

Programa Vai que dá Araxá – Ciclo 2026/2027