Inscrições abertas para temporada 2020 CIMTB Michelin

As inscrições para a próxima temporada da Copa Internacional Michelin de Mountain bike (CIMTB Michelin) estão abertas. A CIMTB Michelin percorre três estados em 2020 e o atleta já pode se inscrever para as quatro etapas da competição. A prova de abertura acontece em Araxá (MG) entre os dias 5 e 8 de março, seguida de Petrópolis entre 15 e 17 de maio, Congonhas (MG) entre 3 e 5 de julho e fechando o calendário, Taubaté (SP) entre 28 e 30 de agosto.

Este ano, os atletas poderão pagar o valor do Combo (Quatro Etapas) em até três vezes no Cartão de Crédito com um valor especial, chegando em um desconto de mais de 40% por etapa. Os valores variam de acordo com a categoria que o atleta vai correr. Competidores da Super Elite Masculina e Feminina pagam R$ 880, as demais categorias CIMTB Michelin R$ 460. Competidores da Sub65 e Over65 R$ 230, atletas da Copa Sense Maratona CIMTB R$ 270, PNE R$ 140, Duplas R$ 490, Ultra R$ 490, Turismo R$ 120 e Mirim R$80. A promoção termina no dia 2 de março ou enquanto houver vagas nas categorias, já que são limitadas.

Além do Combo, o competidor também pode se inscrever para a etapa que abre a temporada, Araxá. Entre os dias 5 e 8 de março, a cidade de Dona Beja recebe pela 17º vez a competição mais esperada de toda América. Classificada como Stage Race Hors Class pela a União Ciclística Internacional, a competição soma 160 pontos para os campeões da Elite, pontuação que será somada no ranking Olímpico para a classificação de Tóquio 2020. Para a Super Elite, o valor da inscrição da CIMTB Michelin é de R$ 390.