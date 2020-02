Inscrições para certificação de diretor de escola estadual terminam na próxima semana

Foto: Carlos Alberto - Imprensa MG

Estão abertas até a próxima quarta-feira (4/3) as inscrições para o Processo de Certificação Ocupacional de Diretor de Escola Estadual em 2020. Os interessados devem acessar o site www.institutoavaliar.org.br/certificacao2020. Os critérios para a realização do processo seletivo estão disponíveis no edital SEE nº 2/2020.

O procedimento é pré-requisito para quem deseja se candidatar ao cargo de diretor na rede pública estadual em futuros processos de escolha ou nos casos de substituição no cargo de diretor nas escolas estaduais. A validade da certificação, conforme o edital, é de quatro anos.

Ainda sobre o processo, a prova objetiva está prevista para ser realizada em 29 de março no município sede da Superintendência Regional de Ensino (SRE). No caso das SREs Metropolitana A, B e C, o exame será em Belo Horizonte.

Podem participar do processo de certificação professores da educação básica ou especialistas em educação básica, com cargo efetivo ou função pública (designado). Além disso, é necessário ter curso de licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura plena ou bacharelado /tecnólogo acrescido de formação pedagógica de docentes.

Vale ressaltar que o processo de certificação ocupacional não se constitui como concurso público para o cargo. Da mesma forma, a aprovação não se reverte em nomeação para a função, servindo apenas como credenciamento dos servidores junto à SEE.