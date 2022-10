Inscrições para o Concurso Público da Fundação da Criança e do Adolescente ficam abertas até 4 de novembro

O Concurso Público da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCCA) estará com inscrições abertas a partir das 9h desta quarta-feira (5) até às 15h59 do dia 4 de novembro. No certame, são ofertadas 54 vagas, cinco delas reservadas para pessoas com deficiência (PCD). A remuneração mensal varia entre R$ 1.276,40 e R$ 3.395,65.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, pelo endereço eletrônico ( www.ibgpconcursos.com.br ). A taxa é de R$ 60 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).

O pagamento deverá ser efetuado até o dia 7 de novembro, em toda a rede bancária, observados a data de vencimento do boleto, os horários de atendimento e as transações financeiras de cada instituição bancária.

O concurso terá prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos/funções (eliminatória e classificatória) e provas de títulos para cargos/funções de nível superior (classificatória).

O edital, anexos e todas as informações respectivas ao concurso, além de disponíveis no site da IBGP Concursos, também estão no site da Prefeitura de Araxá – link Editais e Processos > Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

Pedidos de isenção

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizada entre às 9h do dia 5 de outubro (quarta) até às 15h59 do dia 7 de outubro (sexta-feira). O candidato deverá ler atentamente o item 5 do edital, com seus demais subitens, e verificar as condições estabelecidas.

Logo após, deverão ser enviados/entregues os documentos comprobatórios correspondentes, por e-mail ou Sedex (de acordo com as orientações do subitem 5.5 do edital).