Instalada em Araxá a Delegacia Rural

Foi instalada na cidade nesta quinta-feira, 7 de novembro, a Delegacia de Combate ao Crime Rural, na rua Vitor Purri Filho, 191, Vila Guimarães. A solenidade, promovida pela Administração Municipal, em parceria com a Polícia Civil.

O prefeito Aracely ressaltou que o setor rural precisa e merece uma segurança mais presente, principalmente agora que a Administração Municipal está promovendo a industrialização desse setor através da implantação da fábrica McCain. “O setor rural, não apenas de Araxá, mas de toda a região precisa ter realmente a presença mais efetiva do sistema de segurança. Esse é mais um passo que damos para levar segurança ao homem do campo e sua família”, reforçou.

O Delegado Geral Wagner Pinto de Souza, destacou que a Delegacia de Combate ao Crime Rural vai oferecer investigação e um trabalho qualificado no sentido de apurar os crimes de natureza patrimonial no âmbito rural. “O trabalho tem que ser integrado, as parcerias são vitais para o crescimento e fortalecimento da Polícia Civil. Nós agradecemos à Prefeitura Municipal de Araxá e, principalmente ao prefeito Aracely de Paula pelo apoio irrestrito, reestruturando e cedendo o imóvel para que possamos abrigar a Delegacia Rural”.

O Delegado Regional, Vitor Hugo, afirmou que a prefeitura está sempre atenta às demandas da comunidade e esta era uma delas. “Quando o prefeito foi procurado pela Polícia Civil para fazer a parceria, de pronto nos atendeu e proporcionou a cessão do prédio, de dois funcionários e o auxílio na cota de combustível das três caminhonetes. Agradeço a parceria, sem ela não seria possível implantar a Delegacia Rural”, finalizou Vitor Hugo.