Instituto Mosaic abre inscrições para terceira edição do Edital da Água

No Dia Mundial da Água, 22 de março, o Instituto Mosaic, entidade social mantida pela Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, por meio do Instituto Mosaic, abre as inscrições para a terceira edição do Edital da Água, que vai beneficiar projetos com até R$ 45 mil cada um, para desenvolvimento de suas atividades.

Neste ano, serão selecionadas 15 iniciativas, que poderão abranger 32 municípios brasileiros, garantindo maior alcance do edital, que visa apoiar ações transformadoras da comunidade para valorizar e incentivar as práticas de gestão da água com foco na disponibilização do recurso com qualidade para as gerações futuras.

Nós queremos incentivar as boas práticas de gestão de nossos recursos hídricos, mobilizando e investindo em instituições que possuem iniciativas ou ideias para serem implementadas e auxiliar no desenvolvimento socioeconômico das comunidades”, comenta Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes.

Podem participar do Edital projetos de desenvolvimento científico, pesquisa e teste de novas tecnologias para a boa gestão da água, bem como propostas que engajem e beneficiem diretamente comunidades, como iniciativas de recuperação de nascentes, instalação de sistemas de coleta de águas pluviais, implantação de sistemas tratamento e/ou reuso, limpeza e conservação de áreas preservação permanente, entre outros.

A primeira edição do Edital da Água foi ganhadora de duas categorias do Prêmio Cases de Sucesso em Água e Saneamento Ambiental 2019, realizado pela Rede Brasil do Pacto Global, da ONU, sendo reconhecida nas modalidades Ação Coletiva e Proteção e Restauração de Ecossistemas.

Inscrições Edital da Água

Prazo: de 22 de março, Dia Mundial da Água, até as 18h de 23 de abril

Cidades: Bahia (BA): Barreiras | Candeias; Goiás (GO): Anápolis | Catalão | Ouvidor | Rio Verde;Maranhão (MA): São Luis; Mato Grosso (MT): Rondonópolis | Sorriso; Mato Grosso do Sul (MS): Campo Grande; Minas Gerais (MG): Araxá | Alfenas | Conquista | Delta | Patos de Minas | Patrocínio | Sacramento | Tapira | Uberaba;Paraná (PR): Paranaguá;Santa Catarina (SC): São Francisco do Sul; São Paulo (SP): Campinas | Cajati | Cubatão | Pariquera-açu | Registro Jacupiranga | São Paulo; Sergipe (SE): Barra dos Coqueiros | Capela | General Maynard Japaratuba | Rosário do Catete; e Rio Grande do Sul (RS): Rio Grande

Processo: preencher o formulário de inscrição, a planilha de orçamento e cronograma do projeto, disponíveis em www.mosaicco.com.br; reunir os documentos obrigatórios e complementares; e enviar a documentação ao IDIS ([email protected]), efetivando a inscrição.